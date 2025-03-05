Россельхозбанк сумел обойти ограничения Apple

Россельхозбанк обошел ограничения Apple при помощи приложения «Учет надоя» — под этим названием скрывается новая версия мобильного банка. Об этом сообщает информационное агентство »ПРАЙМ» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«Учет надоя» — новое мобильное приложение Россельхозбанка для пользователей iOS. Предыдущая версия мобильного банка была удалена из магазина приложений компанией Apple в октябре 2024 года», — сообщили в пресс-службе.

В Россельхозбанке добавили, что ранее установленные приложения, которые сохранились на устройствах пользователей, продолжают работу в штатном режиме. Также продолжает работу интернет-банк, доступный в браузерной версии.

При этом американская корпорация Apple объявила, что больше не предоставляет российским разработчикам доступ к платформе создания корпоративных приложений ADEP.

Ранее Apple удалила из App Store приложение «Газпромбанка».