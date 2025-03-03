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Российские компании призвали проверять приложения на предмет клонирования

Депутат Немкин: компании РФ должны проверять приложения на предмет клонирования
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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Российским компаниям следует регулярно проверять свои официальные приложения на предмет клонирования мошенниками. Это актуально на фоне растущего числа кибератак, которые преступники совершают с помощью фейковых приложений, выдающих себя за официальные банковские и государственные сервисы, заявил RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Созданные мошенниками приложения полностью копируют интерфейс настоящих, обманывая пользователей, которые, считая их настоящими инструментами, вводят в них свои личные данные. Часто подобные атаки совершают через фишинговые сайты, разные магазины приложений и даже с помощью взлома маркетплейсов.

«Поэтому организациям следует регулярно проверять свои официальные приложения на предмет возможного клонирования», — подчеркнул Немкин.

Особенно, по его мнению, на это следует обратить внимание банкам, госучреждениям, крупным компаниям с высоким уровнем доверия граждан. Мониторинг должен проходить с применением анализа магазинов приложений, специалисты должны выявлять подозрительные копии, читать отзывы пользователей, считает депутат.

Также компании должны усилить аутентификацию для пользователей с помощью внедрения дополнительных инструментов проверки подлинности приложений. Например, это могут быть цифровые сертификаты, уникальные подписи и так далее. Он призвал организации активнее просвещать граждан об опасности скачивания фейковых приложений, признаках мошенничества, рассылая им уведомления с перечислением актуальных угроз.

«Только комплексный подход, включающий технические и образовательные меры, позволит эффективно противостоять этой угрозе», – заключил парламентарий.

В МВД РФ до этого предупредили, что мошенники с целью взлома смартфонов начали просить устанавливать новые приложения якобы для оплаты счетов за услуги ЖКХ или записи к врачу. Они заставляют своих жертв скачивать программы, предназначенные для получения удаленного доступа к мобильным телефонам и кражи денежных средств.

Ранее россиянам объяснили, какие разрешения не стоит давать мобильным приложениям.

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