В Нижегородской области таксист спас пенсионерку от мошенников

Таксист не позволил мошенникам украсть деньги у пенсионерки из Сарова

В Нижегородской области водитель такси не позволил мошенникам получить деньги, которые они выманили у пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.

Недавно с 74-летней жительницей Сарова связались неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Женщина поверила собеседнику, заявившему, что ее сбережения необходимо задекларировать, собрала деньги и передала их приехавшему к ее дому мужчине.

Курьером поневоле оказался обыкновенный таксист, который сообщил о полученном заказе на перевозку сумки с деньгами, полученной от пенсионерки, в полицию.

Благодаря этому звонку правоохранители вскоре вышли на подозреваемого, которым оказался 20-летний житель области. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере.

Ранее пенсионерка из Петербурга перехитрила мошенников, отдав им купюры «банка приколов», и помогла задержать курьера.