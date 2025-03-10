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СБУ раскрыла «группировку коммунистов»

СБУ раскрыла коммунистическую ячейку с экс-депутатом Рады
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Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в своем Telegram-канале, что раскрыла в Черкассах коммунистическую ячейку с участием бывшего депутата Верховной Рады страны.

Отмечается, что участники группы были задержаны за письма с требованием восстановить СССР.

«По результатам комплексных мероприятий в Черкассах нейтрализована группировка бывших коммунистов», — говорится в тексте.

Уточняется, что работа ячейки велась под контролем бывшего первого секретаря Коммунистической партии Украины (КПУ) Петра Симоненко. Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы за призывы восстановить Советский Союз.

8 марта в СБУ заявили о задержании за госизмену чиновника государственного космического агентства республики. По версии следствия, украинец начал сотрудничать с Россией в 2024 году в обмен на деньги. После выхода на пенсию летом 2025 года мужчина намеревался переехать в РФ.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Ранее на Украине задержали депутата, подозреваемого в работе на ФСБ РФ.

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