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«Золотая судья» Хахалева намерена добиваться снятия обвинений

Адвокат Краснощеков: защита экс-судьи Хахалевой запросит снятие обвинений
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Личный архив Елены Хахалевой

Сторона защиты экс-судьи из Краснодарского края Елены Хахалевой планирует добиваться снятия предъявленных ей обвинений. Об этом заявил адвокат Ярослав Краснощеков в беседе с ТАСС.

В действиях Хахалевой отсутствуют признаки мошенничества и подлога, отметил он.

«Неправомерного завладения я здесь не вижу — это причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ст. 165 УК РФ), но это будет, если она намеренно хотела получить эти деньги», — сказал Краснощеков.

По мнению адвоката, подлога нет, так как все были согласны с тем, что она летала с устного разрешения председателя краевого суда.

«Имеет место халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей (ст. 293 УК РФ)», — продолжил он.

Уже направлены жалобы на надуманность событий, выдаваемых за состав преступления, уточнил Краснощеков. Защита будет добиваться либо снятия предъявленных обвинений, либо их переквалификации на одну из упомянутых статей, добавил адвокат.

В конце января сообщалось, что Хахалеву задержали в Баку по просьбе РФ. Женщина была задержана в аэропорту. В России ее обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.

Хахалева получила скандальную известность в июле 2017 года, организовав дочери свадьбу за $2 млн. На фоне скандала стало известно о том, что женщине выдали фальшивый диплом о получении образования в Тбилисском университете. С 2016 по 2019 год Хахалева занимала должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. В 2022 году она была заочно арестована за хищение 1 млн рублей.

Ранее стало известно, что сбежавшая «золотая судья» Хахалева оставила в России недвижимость за 300 млн рублей.

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