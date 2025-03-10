Главврач больницы, которую обвинили в проведении абортов без наркоза, рассказал о травле

Врач больницы в Югре, которую обвинили в абортах без наркоза, заявил о травле

Главный врач городской клинической больницы Сургута Михаил Курносиков, которого обвинили в проведении абортов без анестезии, прокомментировал жалобы пациенток. В беседе с изданием «Подъем» он назвал информацию, появившуюся ранее в СМИ, ложью и рассказал о травле больницы.

«Да нет, конечно, ни у кого претензий. Все в соответствии с законодательством, все четко сделано. Это травля. Там же просто иноагенты пишут. Конкретно атака из-за рубежа идет», — заявил медик.

По словам врача, больница продолжает работать штатно, никого из сотрудников от должностей не отстранили. Курносиков подчеркнул, что в его больнице работают лучшие специалисты страны, а само учреждение может похвастаться «лучшим медицинским обеспечением пациентов».

«Они пытаются помешать работать, но мы-то победим, наше дело правое», — подчеркнул главврач.

До этого в местных изданиях появилась информация о том, что клиника проводила искусственное прерывание беременности без наркоза и анестезии.

В региональном минздраве заявили, что проводят проверку после опубликованной в СМИ информации.

Ранее многодетной россиянке отказали в аборте в ее родном регионе, и она поехала в соседний.