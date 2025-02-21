Многодетной россиянке отказали в аборте в ее родном регионе, и она поехала в соседний

Многодетная 38-летняя жительница Вологодской области заявила, что ей отказали в праве на аборт в ее родном регионе и ей пришлось отправиться в клинику в соседней области. Об этом женщина рассказала в беседе с газетой «Речь».

По словам женщины, она собиралась выходить из отпуска по уходу за третьим ребенком, когда узнала, что вновь беременна. Она обсудила с супругом вариант рождения четвертого ребенка, но пришли к выводу, что не потянут его ни морально, ни материально.

«Для меня физически и эмоционально это уже тяжело, да и не готова я еще раз рожать, не хочу снова такое пережить. Роды были сложные, длительное послеродовое восстановление. Десять лет в декрете сидела», — поделилась собеседница издания.

После принятия решения об аборте женщина обратилась к гинекологу по месту прописки, там ей рекомендовали записаться в женскую консультацию или частный медцентр. Череповчанка отправилась в частную клинику, где на УЗИ установили, что срок беременности — восемь недель. Медик объяснила, что частные учреждения могут делать только медикаментозный аборт, но на таком сроке он уже невозможен. И посоветовала записаться в государственную больницу.

Многодетная женщина отметила, что не смогла записаться на необходимую ей манипуляцию ни в одно госмедучреждение, куда обращалась. По ее словам, во всех женских консультациях ей ответили, что «такую услугу не предоставляют».

«Врач посмотрела мое УЗИ и сказала все то же самое, что я уже слышала. Я, конечно, спросила, на каком основании отказывают. Объяснения были очень туманными, мол, в понедельник им всем какие-то бумаги разослали и они все подписали, велено всех женщин до 50 лет уговаривать рожать. Ничем, говорит, вам помочь не могу, пишите жалобы. Но документы никакие она мне не показывала, да и я, честно говоря, на тот момент в таком расстроенном состоянии была, что ничего не потребовала. Даже поплакала. Только потом до меня дошло, что надо было попросить у врача письменный отказ делать аборт», — поделилась череповчанка.

Так как записаться на операцию в родном регионе женщина не смогла, она обратилась в одну из клиник Ярославской области.

Ранее в Минздраве РФ заявили о снижении числа абортов за 10 лет.