Жительницам Сургута делали аборт в городской больнице без наркоза и обезболивающего

В Сургуте женщинам делали операции по прерыванию беременности без наркоза

Женщин, решившихся на аборт, оперировали без наркоза в городской больнице Сургута. Об этом одна из пациенток анонимно рассказала агентству Ura.ru.

Она утверждает, что персонал клинической больницы на улице Губкина виновен в медицинском насилии. По словам девушки, получившей направление на вакуумный аборт, медики «провели процедуру на живую», не используя ни наркоз, ни анестезию, а также хамили и грубо с ней обращались.

«Я кричала от боли, а мне сказали закрыть рот и не устраивать цирковое представление», — отметила пострадавшая.

После процедуры ее заставили пешком идти в палату, хотя она даже стоять без поддержки не могла. В больнице женщина провела еще неделю и поняла, что от немотивированной агрессии со стороны персонала пострадали многие пациентки.

Ранее многодетной россиянке отказали в аборте в ее родном регионе, и она поехала в соседний.