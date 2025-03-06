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Жительницам Сургута делали аборт в городской больнице без наркоза и обезболивающего

В Сургуте женщинам делали операции по прерыванию беременности без наркоза
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Depositphotos

Женщин, решившихся на аборт, оперировали без наркоза в городской больнице Сургута. Об этом одна из пациенток анонимно рассказала агентству Ura.ru.

Она утверждает, что персонал клинической больницы на улице Губкина виновен в медицинском насилии. По словам девушки, получившей направление на вакуумный аборт, медики «провели процедуру на живую», не используя ни наркоз, ни анестезию, а также хамили и грубо с ней обращались.

«Я кричала от боли, а мне сказали закрыть рот и не устраивать цирковое представление», — отметила пострадавшая.

После процедуры ее заставили пешком идти в палату, хотя она даже стоять без поддержки не могла. В больнице женщина провела еще неделю и поняла, что от немотивированной агрессии со стороны персонала пострадали многие пациентки.

Ранее многодетной россиянке отказали в аборте в ее родном регионе, и она поехала в соседний.

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