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Россияне рассказали, что будут делать с малогабаритными квартирами

Level Group: каждый шестой россиянин готов продать малогабаритную квартиру

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Около 15% россиян, ранее купивших смарт-жилье, планируют продать свою малогабаритную квартиру ради расширения жилплощади. Об этом свидетельствует исследование компании Level Group. Копия есть у «Газеты.Ru».

В ходе опроса выяснилось, что в большинстве случаев россияне остались разочарованы покупкой квартир менее 28 кв. м. Среди ключевых причин опрошенные назвали слишком маленький метраж для жизни с парой (в 15% случаев) и неудачную планировку (в 12% случаев). В 8% случаев респонденты признались, что площадь оказалась слишком маленькой для комфортной жизни даже одного человека.

Кроме того, многие отмечают, что такой формат квартиры оказалось сложно сдавать в аренду (в 15% случаев). Тем не менее многие остаются удовлетворены покупкой малогабаритной квартиры: подавляющее большинство опрошенных (74%) не планирует обменивать свое жилье на квартиру большей площади. Респонденты убеждены, что выгодно приобрели квартиру-студию за меньшую цену, чем однокомнатная квартира в той же локации (в 15% случаев).

При этом каждый шестой опрошенный (15%) все-таки планирует в будущем перепродать свою малогабаритку и с выгодой увеличить жилплощадь.
Большинство покупателей смарт-квартир составляют люди до 35 лет, не состоящие в браке, либо 40-45-летние граждане, приобретающие первое жилье для своих детей.

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