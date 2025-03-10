Доска с пикапа пробила лобовое стекло машины со встречной полосы, момент попал на видео

В Нью-Йорке доска с пикапа улетела и пробила стекло авто со встречной полосы

В Нью-Йорке на висячем мосту Верразано-Нэрроуз произошел дорожный инцидент, в котором чудом не пострадали водитель легкового авто и его пассажиры. 5 марта из-за сильного ветра в лобовое стекло машины влетела огромная доска с грузовика со встречной полосы. Этот момент попал на видео, которым позже поделилось ABC7.

На кадрах водитель пикапа пытается закрепить доску к кузову, когда сильный порыв ветра подхватывает ее и бросает на машину, которая движется по противоположной стороне дороги. Лобовое стекло разбивается на мелкие осколки.

Внутри машины, помимо водителя, находились и другие люди. Никто из них не получил каких-либо повреждений.

До этого на видео попало сальто в воздухе от россиянки в момент ДТП в Улан-Удэ.

Ранее в Госдуме сообщили об увеличении штрафов для автомобилистов.