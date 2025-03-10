Депутат рассказал о доступных для многодетных россиян квартирах

Многодетные семьи в 2025 году смогут купить квартиру стоимостью от 7 млн до 15 млн рублей, благодаря различным госпрограммам, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

«В 2025 году многодетная мать сможет купить квартиру в ипотеку на 30 лет в рамках программы «Семейная ипотека» под 6%. Для Москвы максимальная сумма кредита — 12 млн рублей, первоначальный взнос — 20%, тогда квартира максимально может стоить 15 млн рублей. Для регионов эта сумма будет равна 7,5 млн рублей. Кроме того, материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке. В 2025 году его размер на второго и последующих детей составляет 912 тыс. рублей. Банки, вероятнее всего, одобрят женщине со средней зарплатой в 80 тыс. рублей ипотеку на 30 лет с платежом в 32-40 тыс. рублей и под 6% на максимальную сумму в 7 млн рублей», — сказал депутат.

По его словам, в Москве и Подмосковье на сумму в 7,1 млн рублей можно приобрести однокомнатную квартиру в новостройке в отдаленных районах Москвы (например, Некрасовка, Бутово) или в ближнем Подмосковье (Химки, Балашиха), «двушку» на вторичном рынке в небольших городах Московской области (например, Подольск, Люберцы), таунхаус или часть дома в Подмосковье.

Никитин отметил, что многодетные семьи с тремя и более детьми получают государственную выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Депутат добавил, что многодетные семьи могут претендовать на дополнительные региональные льготы, такие как субсидии, снижение процентной ставки по ипотеке или получение земельного участка.

Ранее в Госдуме поддержали расширение семейной ипотеки.