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Россиянам рассказали о пользе розмарина для волос

Pravda.Ru: розмарин можно использовать для ухода за волосами
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Shutterstock

Розмарин можно использовать для ухода за волосами, он может улучшить кровообращение кожи головы и способствовать росту волос. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, например, можно смешать масло розмарина с кокосовым или жожоба и массировать полученным средством кожу головы в течение пяти минут перед мытьем. Кроме того, можно отварить листья розмарина в воде в течение 15 минут, остудить жидкость и нанести ее после мытья в виде тоника.

Специалисты также рекомендуют смешать масло розмарина с оливковым маслом или льняным гелем и нанести его на кожу головы перед мытьем или добавить веточки розмарина в шампунь.

«Розмарин не только укрепляет волосы, но и является отличным натуральным очищающим средством. Его свойства помогают сохранить кожу головы здоровой и свободной от загрязнений», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что кокосовое масло поможет бороться с сухостью кожи — сохранит ее естественный баланс и увлажненность. Продукт также содержит антиоксиданты, которые могут замедлить процессы старения кожи при регулярном использовании.

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