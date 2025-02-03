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Названы полезные свойства кокосового масла для кожи и волос

Pravda.Ru: кокосовое масло поможет бороться с сухостью кожи
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Кокосовое масло поможет бороться с сухостью кожи — сохранит ее естественный баланс и увлажненность. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Продукт также содержит антиоксиданты, которые могут замедлить процессы старения кожи при регулярном использовании. Помимо этого, это средство может усилить структуру волос, укрепить их, уменьшить ломкость и защитить от воздействия внешней среды. По словам экспертов, оно подойдет для борьбы с дерматитом и укрепления волосяных фолликулов.

«Кокосовое масло можно использовать для снятия макияжа и загрязнений с кожи, особенно на сухих участках лица. Оно идеально подходит для увлажнения коленей и локтей», — добавили в сообщении.

Ученые из Государственного университета Кампинаса (Бразилия) до этого обнаружили, что употребление коксового масла связано с увеличением веса и развитием резистентности к инсулину у мышей. При этом исследователи не призывали людей отказаться от употребления кокосового масла. По их словам, суточная доза продукта должна подбираться диетологом и быть небольшой.

Ранее были названы средства для эффективного ухода за полостью рта.

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