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Эксперт: мошенники начали перехватывают данные через браузеры и сети Wi-Fi

ИЮБ-эксперт Большаков: мошенники перехватывают данные через расширения браузеров
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Depositphotos

Среди мошенников набирают популярность несколько способов обмана россиян. В том числе они начали активно атаковать банковские API, выискивая слабые места в интерфейсах программирования, применяемых банками для связи с другими системами. Так им удается завладеть доступом к клиентским данным и проводить транзакции. Для этого же они используют публичные сети Wi-Fi и зарядные станции, рассказал RT руководитель направления кибербезопасности EdgeЦентр Максим Большаков.

Одним из распространенных способов обмана пользователей является создание вредоносных расширений браузеров, которые на первый взгляд выглядят полезными, но распространяются для перехвата данных банковских карт и отправки денег на счета преступников. Также преступники используют голосовых помощников, которые имитируют голос пользователя и отдают финансовые команды.

Распространены случаи перехвата данных через публичные сети Wi-Fi, атаки на банкоматы, фейковые приложения, созданные якобы для защиты от мошенников.

«Установив их, пользователи рискуют потерять пароли и личные данные», — предупредил Большаков, добавив, что преступники втираются в доверие, персонализируя информацию под конкретную жертву.

Часто злоумышленники также имитируют зарядные станции, при подключении к которым с телефона утекают данные. Распространена и схема с криптокошельками, при которой пользователь вводит свои данные, предоставляя их преступникам.

Большаков призвал россиян заряжать смартфоны и другие устройства только через надежные адаптеры, не предполагающие передачу данных, использовать многофакторную аутентификацию, сложные пароли, а также проверять, не утекли ли в сеть личные данные.

До этого главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов сообщал, что в случае, если мошенники захватили аккаунт гражданина на «Госуслугах», в первую очередь необходимо заблокировать учетную запись. Далее следует обратиться в МФЦ и узнать, что успели сделать мошенники до блокировки аккаунта. Сотрудники должны проконсультировать пострадавшего по дальнейшим действиям.

Ранее в МВД предупредили о мошенничестве под предлогом обналичивания Пушкинской карты.

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