Россиянам рассказали, как спасти захваченный мошенниками аккаунт на «Госуслугах»

В случае, если мошенники захватили аккаунт гражданина на «Госуслугах», в первую очередь необходимо заблокировать учетную запись. Об этом РИА Новости рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Заблокировать учетную запись можно либо через мобильное приложение сервиса, либо через мобильное приложение банка, где есть связь с «Госуслугами», либо через техподдержку МФЦ, либо прийти в МФЦ и попросить», — рассказал он.

Далее следует обратиться в МФЦ и узнать, что успели сделать мошенники до блокировки аккаунта. Сотрудники должны проконсультировать пострадавшего по дальнейшим действиям.

Недавно руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что на портале «Госуслуг» может появиться сервис, с помощью которого россияне смогут ввести самозапрет на оформление SIM-карт.

27 февраля Роскомнадзор сообщил о блокировке 9,5 миллиона SIM-карт, принадлежащих иностранным гражданам, в рамках усилий по верификации данных абонентов. Мера была принята в период с мая по конец декабря 2024 года.

Ранее Минцифры запустило сервис самозапрета на кредиты.