Врач рассказала, каким должен быть здоровый перекус

В качестве здоровых перекусов стоит выбирать белково-углеводные продукты, например, банан или яблоко в сочетании с йогуртом или кусочком сыра. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор Telegram-канала «Доктор Павлова, эндокринолог» Зухра Павлова.

«Если ограничиться лишь фруктом, то аппетит лишь усилится», — уточнила она.

При этом врач отметила, что от перекусов лучше отказаться. По ее словам, они могут потребоваться только в том случае, если перерыв между основными приемами пищи будет больше пяти часов.

Павлова добавила, что вредные перекусы, например, шоколадными батончиками и чипсами, могут грозить снижением чувствительности мозга к инсулину. Впоследствии из-за этого могут развиться сахарный диабет и ожирение. Кроме того, могут снизиться когнитивные функции - внимание, память, речь, мышление.

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова до этого назвала простые правила, следуя которым можно сохранить фигуру при сидячей работе. В первую очередь, по ее словам, стоит избегать перекусов на рабочем месте.

Ранее нутрициолог рассказала, какие продукты стоит давать детям на перекус в школу.