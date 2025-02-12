Нутрициолог рассказала, какие продукты стоит давать детям на перекус в школу

Школьникам в качестве перекусов лучше давать с собой в школу фрукты, орехи и сухофрукты, а также злаки (хлебцы, цельнозерновые крекеры). Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог и эксперт компании Виво Маркет Алла Порхун.

К неправильным перекусам она отнесла сладости, газированные напитки, чипсы и другие соленые закуски с высоким содержанием жиров и добавок. Эксперт также добавила, что вместо перекусов в идеале школьникам нужен дополнительный прием пищи.

«Перекусы — это плохо. Лучше не есть на бегу, урывками. Я предлагаю заменить идею перекуса на включение в рацион дополнительных приемов пищи, таких как второй завтрак или полдник, и чтобы они были примерно в одно и то же время», — уточнила Порхун.

Нутрициолог также добавила, что переедание и употребление тяжелой, жирной пищи может негативно сказаться на умственной деятельности ребенка и его концентрации.

Основатель бренда Bionova, эксперт в области здорового питания Александра Гудимова до этого рассказала «Газете.Ru», что одним из ярких трендов последних лет на рынке здорового питания стал так называемый полезный фастфуд — снеки для перекуса «на ходу» или вне дома с более натуральными и качественными составами.

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