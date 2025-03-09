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В Тамбовской области подросток с приятелем дважды грабили дом соседки

В Тамбовской области двух приятелей будут судить за ограбление дома соседки
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Сампурском муниципальном округе несовершеннолетний и его подельник подозреваются в краже имущества односельчанки, злоумышленники вынесли из дома женщины деньги и ценные вещи. Об этом сообщает СК СУ РФ по Тамбовской области.

21-летний сельчанин вместе со своим 17-летним приятелем решили ограбить соседский дом, убедившись, что хозяйка отсутствует, они проникли в жилище. Добычей злоумышленников стали бытовая техника и личные вещи.

Спустя несколько месяцев они повторно проникли в дом к женщине и снова оставили ее без ценных вещей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, обвиняемым грозят длительные сроки заключения.

До этого сообщалось, что в Хостинском районе Сочи злоумышленник, угрожая продавцу ножом, украл выручку из кассы продуктового магазина. Угрожая продавцу, злоумышленник заскочил за прилавок, открыл кассу и собрал всю выручку в сумме 17 тысяч рублей. Подозреваемого в разбое удалось задержать, им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, нападавшему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Миассе грабители украли у прохожего фальшивые деньги/

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