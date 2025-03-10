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В ФОМ зафиксировали снижение уровня тревожности россиян

«Ведомости»: уровень тревожности россиян снизился с начала 2025 года
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Vladimir Baranov/Global Look Press

Уровень тревожности у россиян показывает постепенное снижение с начала 2025 года. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на замеры фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

с 26 января по 2 марта показатель тревожности уменьшился на восемь процентных пункта, с 44 до 36%. По данным ФОМ, граждане не испытывали такого низкого уровня тревожности в течение почти восьми месяцев. До этого уровень беспокойства в 33% был зафиксирован 28 июля 2024 года. С тех пор этот показатель составлял 40–45%.

С лета уровень спокойствия достиг максимума и составил 57%. Этот показатель начал постепенно расти с 22 декабря 2024 года.

Ведущий аналитик «Общественного мнения» Григорий Кертман отметил, что часто позитивная динамика в общественном настроении связана не столько с какими-то конкретными событиями, сколько с отсутствием ситуаций, которые могли бы резко повысить уровень тревожности. При этом он не исключил, что падение этого показателя может быть связано с налаживанием Россией международных отношений.

Незадолго до этого фонд «Общественное мнение» оценил уровень доверия населения президенту России Владимиру Путину в 81% по итогам опроса 1,5 тыс. человек в период с 28 февраля по 2 марта.

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