Названы пять вопросов, которые нельзя задавать на собеседовании

HR-эксперт Сапожникова: не спрашивайте на собеседовании о проблемах в компании

Для успешного прохождения собеседования и получения заветной должности важна не только безупречная подготовка к ответам, но и – как ни странно – умение правильно задавать вопросы. Ольга Сапожникова, руководитель отдела подбора персонала UTEAM, рассказала «Газете.Ru» о пяти вопросах, которые не стоит задавать на собеседовании, чтобы не оттолкнуть работодателя.

Первый вопрос — сколько продлится интервью?

«Задавая этот вопрос, вы можете создать впечатление, что вы не заинтересованы в собеседовании. А работодатель и вовсе может посчитать, что вы ограничены во времени и не проявляете достаточного интереса к предлагаемой работе», — объяснила она.

Второй вопрос — а ДМС точно будет?

«Излишнее акцентирование внимания на социальных льготах будет говорить о том, что для вас важны только бонусы. Вопрос о ДМС лучше задать в конце собеседования, если он остался нераскрытым. Главное — показать, что для вас важна, прежде всего, работа и возможности для развития», — отметила эксперт.

Третий вопрос — как быстро я смогу получить повышение?

«На собеседовании сосредоточьтесь на демонстрации своей заинтересованности в предлагаемой должности и готовности эффективно выполнять свои задачи. Вопрос о быстром повышении покажет, что вы больше заинтересованы в продвижении по карьерной лестнице, чем в выполнении обязанностей и достижении результатов на занимаемой должности», — подчеркнула специалист.

Четвертый вопрос — чем занимается ваша компания?

«Задавая этот вопрос, вы ставите себя как соискателя в невыгодное положение. Поскольку изучение основных сфер деятельности компании – обязательный элемент подготовки к собеседованию», — отметила Сапожникова.

Пятый вопрос — какие у вас проблемы в компании?

«Ваша задача на собеседовании – показать свой позитивный настрой и готовность вносить вклад в улучшение работы компании. Вместо того, чтобы спрашивать о проблемах, лучше показать, что вы видите возможности для роста компании. На собеседовании рекомендую продемонстрировать вашу заинтересованность в вакансии и перспективах развития компании. Задавайте вопросы, которые показывают ваше стремление быть частью команды и участвовать в ее развитии», — резюмировала она.

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