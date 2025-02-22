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«Кругом грибок, все течет»: 87-летняя пенсионерка живет в полурасселенном аварийном доме

В Саратовской области 87-летняя женщина вынуждена жить в аварийном доме
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«Взгляд-инфо»

Жители аварийного дома в городе Пугачев Саратовской области пожаловались на бездействие местной администрации. Они вынуждены обитать в опасных для здоровья и жизни условиях, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Речь идет о доме №23 в поселке Нефтяников, построенном в 1963 году. В январе 2022 года двухэтажку признали аварийной, но в 4–5 квартирах по-прежнему живут люди, в их числе и 87-летняя Берта Кучеренко. Она мучается от холода и сырости.

«Кругом грибок черный на стенах. Замыкает все, в комнатах нет света, а там, где есть, еле светит. Занавески нельзя повесить на окна — все течет», — сетует пожилая женщина.

Живущие в бараке люди давно ждут расселения, но за три года глава района Алексей Янин так и не решил проблему.

Ранее в Испании по ошибке выселили из квартиры 97-летнюю женщину.

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