На Землю за сутки обрушились две магнитные бури

Две геомагнитные бури зафиксированы на Земле за сутки

С начала 9 марта зафиксированы две геомагнитные бури класса G1-G2 (от слабой до умеренной интенсивности). Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИЗМИРАН).

Первая буря наблюдалась с 6:00 до 9:00 мск, вторая — после 12:00 мск. Ученые прогнозируют стабилизацию геомагнитной обстановки к середине 10 марта.

Прогноз на ближайшие дни включает в себя еще одну слабую бурю (G1) 10 марта (6:00-9:00 мск), после чего ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

Геомагнитные бури возникают в результате солнечных вспышек, их интенсивность классифицируется по шкале от G1 до G5.

В феврале российские ученые назвали ошибочным популярное мнение, согласно которому шапочка из фольги способна защитить человека от негативного воздействия магнитных бурь. Как сказал профессор РАН Сергей Богачев, любые предметы из металла способны экранировать электромагнитные волны. В том числе это касается фольгированных головных уборов.

Ранее физик Мачнева рассказала «Газете.Ru», влияют ли магнитные бури на медицинскую технику.