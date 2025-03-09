Шестеро жителей РФ выиграли по 16,6 млн рублей в лотерее к 8 Марта

Шесть россиян выиграли по 16,6 млн руб во время розыгрыша «Мечталлиона» 8 марта

Суперприз лотереи «Мечталлион» в размере 100 миллионов рублей, разыгранный в честь 8 Марта (тираж №129), был поделен между шестью счастливчиками, каждый из которых получил по 16,6 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи».

Отмечается, что это десятый случай выигрыша суперприза в данной лотерее. Выигрышные билеты были приобретены в Нижнем Новгороде, Калмыкии, Якутии, Краснодарском крае, а также через мобильное приложение.

Помимо шести главных победителей, еще 17 участников выиграли по 1 миллиону рублей. Миллионные выигрыши достались жителям Дагестана, Забайкальского края, нескольких областей России (Волгоградская, Кировская, Омская, Тюменская, Свердловская), а также онлайн-игрокам.

Общий выигрыш в тираже составил 285 291 902 рубля, всего выигрышными оказались 1 477 264 билета.

В феврале жительница Сургута выиграла в онлайн-лотерею более 46 млн рублей. Победительница рассказала, что играла в лотерею на протяжении четырех месяцев, выигрывая небольшие суммы: от пяти до 19 тысяч рублей.

Ранее мужчина увидел вещий сон и стал богачом.