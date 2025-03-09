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Кадыров сходил в аптеку в Грозном

Рамзан Кадыров опубликовал видео о своем визите в аптеку в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров проверил работу одной из аптек в Грозном. Видео о визите опубликовано в Telegram-канале чиновника.

Кадыров рассказал, что во время посещения аптеки в центре города на ул. Сайпуддина Лорсанова его сопровождали мэр города Магомед Кадыров и зампред правительства республики Анвар Усманов. В регионе планируется открыть 15 таких аптек, пока работают четыре. Их отличает наличие в ассортименте около 9 тыс. лекарств, товаров исламской медицины и видов спортивного питания, а также обслуживание с учетом разделения сервисов для мужчин и женщин. Подлинность медикаментов и других товаров подтверждена сертификатами и проверяется через портал «Госуслуги».

«На месте я лично убедился в продуманности каждого элемента организации», — написал Кадыров.

Он выразил благодарность всем, кто внес вклад в реализацию проекта.

9 октября министр здравоохранения Чечни Адам Алханов вручил главе региона Рамзану Кадырову медаль за номером 1 «Отличник скорой помощи». Награда была передана во время торжественного мероприятия, посвященного пятилетней годовщине частной семейной клиники «АйМед». При этом Алханов отметил, что в экстренных случаях жители Чечни звонят по номеру 103, а когда поддержка нужна здравоохранению республики, скорую помощь оказывает Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров наградил пятерых Кадыровых.

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