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Рамзан Кадыров наградил пятерых Кадыровых

Кадыров наградил отличившихся членов правительства Чечни
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Сергей Савостьянов/РИА Новости

На совещании правительства Чечни, посвященном итогам 2024 года, глава республики Рамзан Кадыров наградил отличившихся членов правительства. Об этом сообщает издание «Чечня сегодня».

В числе награжденных, почетное звание «Заслуженный работник социальной сферы» было присвоено заместителю председателя правительства Чечни Айшат Кадыровой. Звание «Заслуженный работник сферы молодежной политики» получила первый заместитель руководителя администрации главы и правительства республики Хадиджа Кадырова. Министр по физической культуре и спорту региона Ахмат Кадыров был удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры».

Кроме того, медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» был награжден секретарь Совета безопасности Чечни Хамзат Кадыров. Почетный знак «За трудовое отличие» получила Табарик Кадырова, учредитель группы компаний «ИРС ГРУПП».

23 декабря Кадырова признали почетным журналистом.

Ранее Кадырова наградили за вклад в развитие ФССП.

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