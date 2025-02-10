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Секретная служба США наняла режиссера «Трансформеров» для создания рекламы

CNN: Секретная служба США заплатила $2 млн за рекламу о наборе сотрудников
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Paramount Pictures/Global Look Press

Секретная служба США (USSS) наняла режиссера фильмов «Трансформеры» и «Армагеддон» Майкла Бэя для создания рекламного ролика, который должен мотивировать граждан страны поступить на работу в это федеральное агентство. Об этом сообщил телеканал CNN, сославшись на источники.

По информации журналистов, руководство USSS выделило на соответствующие цели $2 млн. Эта сумма примерно в два раза превышает траты Секретной службы США на предыдущие рекламные объявления, касающиеся набора сотрудников по контракту.

В материале подчеркивается, что решение федерального агентства кажется особенно безрассудным на фоне попыток президента страны Дональда Трампа сократить расходы различных министерств и департаментов.

Как отметили журналисты, обычно USSS выпускает рекламные ролики, когда переживает сложные времена. В частности, речь идет о низком моральном духе сотрудников и проблемах с текучкой кадров.

Ожидается, что в новом видео американцам покажут роль агентов Секретной службы США в охране первых лиц государства. При этом Бэй решил рассказать не только об успехах федерального агентства, но и о его провалах. В том числе о покушении на нынешнего хозяина Белого дома в июле 2024 года и нападении на экс-президента страны Джона Кеннеди в 1963 году.

В настоящее время USSS ведет переговоры с телеканалом Fox и рядом других СМИ о трансляции рекламного объявления, уточнили авторы публикации. При этом первый показ ролика уже состоялся — 9 февраля видео запустили на экране стадиона Superdome в штате Луизиана.

Ранее Дональд Трамп отправил в отставку главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса.

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