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Турист из Москвы не выжил после четырехдневного запоя на Пхукете

Mash: в Таиланде туриста не спасли после четырехдневного запоя
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Depositphotos

В Таиланде медики не спасли туриста из Москвы, который пил алкоголь несколько дней. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел на Пхукете. Вместе с возлюбленной он снял дом около пляжа Камала. Как рассказала его спутница, 42-летний мужчина употреблял много спиртных напитков с первого дня, сама она тем временем проводила время на пляже и экскурсиях.

На четвертый день женщина заметила, что у ее возлюбленного нездоровый вид. Несмотря на проблемы с самочувствием, турист отказался от медиков, так как якобы считал тайских специалистов мошенниками.

На следующий день его нашли в туалете, но спасти не смогли.

Известно, что у россиянина не было страховки, на ней он решил сэкономить.

После произошедшего возлюбленная путешественника столкнулась с бюрократическими трудностями, так как пара жила вместе, но брак не заключала.

Ранее пьяный мужчина после корпоратива ворвался к пенсионерке домой и выбил ей зуб.

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