Верховный суд утвердил приговор за попытку теракта на военном аэродроме Липецка

Верховный суд подтвердил приговор 19-летнему гражданину России Всеволоду Куликову за попытку поджога на военном аэродроме в Липецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в суде.

«Решением уголовной коллегии Верховного суда Российской Федерации приговор нижестоящих инстанций Всеволоду Куликову по делу, предусмотренному ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, оставлен без изменения, жалоба — без удовлетворения», — указано в решении суда.

Кроме попытки устроить теракт, Куликову вменяется государственная измена — следствие установило, что он собирался примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России).

Куликов был задержан в марте 2023 года. В его телефоне была обнаружена переписка с террористами и представителями украинских спецслужб, которые обещали ему денежное вознаграждение за теракт.

Ранее появилось видео допроса задержанного в Воронеже по подозрению в госизмене.