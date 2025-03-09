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На Украине произошел массовый сбой в работе Visa и Mastercard

На Украине зафиксирован масштабный сбой в работе Visa и Mastercard
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Depositphotos

Массовый сбой в работе платежных систем Visa и Mastercard зафиксирован на Украине. Об этом сообщает телеканал «Киев-24».

Утверждается, что в Киеве невозможно рассчитаться картой в супермаркетах. По предварительным данным, не работают банкоматы.

В то же время уточняется, что пользователи могут перевести деньги через электронное приложение.

До этого экономист Антон Любич заявил, что на фоне возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном прогнозируется возвращение в Россию ушедших ранее западных компаний. По мнению эксперта, первыми работу возобновят платежные системы Visa и Mastercard, так как откат санкций начнется именно с финансового сектора.

На этом фоне председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков отметил, что необходимо учитывать развитие российской системы «Мир».

Ранее была названа сумма потерь американского бизнеса после ухода из России.

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