Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Руководители Норильской ТЭЦ, где была утечка, игнорировали переполненность резервуара

На ТЭЦ в Норильске, где была утечка в 2020 году, знали о проблемах с резервуаром
close
Пресс-служба «Норникеля»/РИА Новости

Руководители теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) №3 Норильска, где произошел разлив нефтепродуктов в мае 2020 года, знали о переполненности резервуара и осознавали большую нагрузку на конструкцию, однако не предприняли никаких мер для обеспечения безопасности предприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«В резервуаре №5 находилось дизельное топливо масса которого на 31% превышала значение, установленное «Декларацией промышленной безопасности опасного производственного объекта ТЭЦ-3 АО «НТЭК», о чем было достоверно известно директору ТЭЦ-3 Смирнову П.С.», — говорится в сообщении.

По данным агентства, о проблемах с резервуаром знали и другие инженеры — работники станции, однако никто не предпринял никаких мер реагирования.

До этого стало известно, что у персонала ТЭЦ №3 Норильска не было алгоритма действий на случай разлива дизельного топлива. В материалах дела сказано, что никаких учений для сотрудников станции для реагирования на данный сценарий не проводилось.

29 мая 2020 года на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Ранее Росприроднадзор призвал не ждать «норильских» штрафов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами