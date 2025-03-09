Руководители Норильской ТЭЦ, где была утечка, игнорировали переполненность резервуара

На ТЭЦ в Норильске, где была утечка в 2020 году, знали о проблемах с резервуаром

Руководители теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) №3 Норильска, где произошел разлив нефтепродуктов в мае 2020 года, знали о переполненности резервуара и осознавали большую нагрузку на конструкцию, однако не предприняли никаких мер для обеспечения безопасности предприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«В резервуаре №5 находилось дизельное топливо масса которого на 31% превышала значение, установленное «Декларацией промышленной безопасности опасного производственного объекта ТЭЦ-3 АО «НТЭК», о чем было достоверно известно директору ТЭЦ-3 Смирнову П.С.», — говорится в сообщении.

По данным агентства, о проблемах с резервуаром знали и другие инженеры — работники станции, однако никто не предпринял никаких мер реагирования.

До этого стало известно, что у персонала ТЭЦ №3 Норильска не было алгоритма действий на случай разлива дизельного топлива. В материалах дела сказано, что никаких учений для сотрудников станции для реагирования на данный сценарий не проводилось.

29 мая 2020 года на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Ранее Росприроднадзор призвал не ждать «норильских» штрафов.