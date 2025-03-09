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Стали известны причины утечки нефтепродуктов в Норильске в 2020 году

РИА Новости: у ТЭЦ Норильска в 2020 году не было плана для ликвидации аварии
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Пресс-служба «Норникеля»/РИА Новости

У персонала теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) №3 Норильска, где произошла масштабная утечка нефтепродуктов в мае 2020 года, не было алгоритма действий на случай разлива дизельного топлива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

«В ПМЛА (план мероприятий по ликвидации аварии. – прим. ред.), разработанном котлотурбинным цехом, действия оперативного персонала при разгерметизации резервуара №5 фактически не были предусмотрены, учебные тревоги по данному сценарию не проводились», — говорится в сообщении.

До этого арбитражный суд Красноярского края утвердил мировое соглашение между Енисейским управлением Росрыболовства и Норильско-Таймырской энергетической компанией (дочернее предприятие ГМК «Норникель») о взыскании штрафа за разлив топлива в Норильске.

29 мая 2020 года на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Ранее Росприроднадзор призвал не ждать «норильских» штрафов.

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