Росприроднадзор призвал не ждать «норильских» штрафов

В Росприроднадзоре предложили больше не ждать штрафов уровня «Норникеля», так как разлив нефтепродуктов такого уровня – единичное событие. Об этом в интервью РБК заявила глава ведомства Светлана Радионова.

«Не ждите больше «норильских» штрафов. Это, слава богу, единичное событие на территории нашей страны», — отметила Радионова.

По ее словам, тогда «Норникель» заплатил 146 млрд руб. штрафов за нанесение ущерба окружающей среде.

В 2021 году было несколько аварий по вине промышленных предприятий, большинство которых добровольно компенсировали ущерб. В марте был инцидент на подводном газопроводе «Запсибтрансгаза» («дочка» «Сибура») около Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе. Тогда загорелась широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) на акватории реки Обь. Тогда «Сибур» оплатил штраф на 284 млн руб.

В мае возникла утечка нефтесодержащей жидкости на Ошском месторождении ЛУКОЙЛа в Коми, которая попала в реку Колва. Совокупный ущерб составил чуть более полумиллиарда рублей.

29 мая 2021 года на ТЭЦ №3 города Норильска, которая входит в структуру «Норникеля», принадлежащего российскому миллиардеру Владимиру Потанину произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Более 20 тыс. тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, были превышены в десятки тысяч раз.