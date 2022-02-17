Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Пользователи соцсетей нашли видео про план Путина о «вторжении»... 12:13
Лукашенко назвал бессмысленными траты на создание военных баз России... 12:13
Суд отменил решение об «экстремистской» песне «Порнофильмов» 12:11
В Атлантическом океане загорелось судно с автомобилями Porsche и Volkswagen 12:03
В Эстонии допустили «ограниченное» военное нападение России... 12:02
ОКР ответил на заявления МОК о «предварительных» результатах российских... 11:59
Лавров заявил, что эскалация на Украине развивается лишь в «мозгах»... 11:54
Звезду «Короля тигров» не посадят за пьяное вождение 11:54
ДНР: ВС Украины обстреляли из минометов окраины Донецка 11:54
Ученый рассказал о свойствах лекарства от COVID-19 на основе антител 11:49

Росприроднадзор призвал не ждать «норильских» штрафов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

В Росприроднадзоре предложили больше не ждать штрафов уровня «Норникеля», так как разлив нефтепродуктов такого уровня – единичное событие. Об этом в интервью РБК заявила глава ведомства Светлана Радионова.

«Не ждите больше «норильских» штрафов. Это, слава богу, единичное событие на территории нашей страны», — отметила Радионова.

По ее словам, тогда «Норникель» заплатил 146 млрд руб. штрафов за нанесение ущерба окружающей среде.

В 2021 году было несколько аварий по вине промышленных предприятий, большинство которых добровольно компенсировали ущерб. В марте был инцидент на подводном газопроводе «Запсибтрансгаза» («дочка» «Сибура») около Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе. Тогда загорелась широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) на акватории реки Обь. Тогда «Сибур» оплатил штраф на 284 млн руб.

В мае возникла утечка нефтесодержащей жидкости на Ошском месторождении ЛУКОЙЛа в Коми, которая попала в реку Колва. Совокупный ущерб составил чуть более полумиллиарда рублей.

29 мая 2021 года на ТЭЦ №3 города Норильска, которая входит в структуру «Норникеля», принадлежащего российскому миллиардеру Владимиру Потанину произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Более 20 тыс. тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, были превышены в десятки тысяч раз.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть