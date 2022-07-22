«Дочка» «Норникеля» заплатит 59 млрд рублей за разлив топлива в Норильске

Арбитражный суд Красноярского края утвердил мировое соглашение между Енисейским управлением Росрыболовства и Норильско-Таймырской энергетической компанией (дочернее предприятие ГМК «Норникель») о взыскании штрафа за разлив топливо в Норильске. Об этом сообщает ТАСС.

«Утвердить мировое соглашение», — сказала судья Екатерина Мельникова.

Согласно соглашению, штраф за ущерб водным ресурсам при аварии составил 59 млрд руб.

29 мая 2020 года на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, были превышены в десятки тысяч раз. Росрыболовство подало иск к «НТЭК» в конце июля 2021 года. При этом экологи не согласились с иском, поставив под сомнение точность оценки причиненного ущерба водным биоресурсам Норильска.