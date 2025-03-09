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Названы даты последних звонков и выпускных

Минпросвещения РФ: последние звонки пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня
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Павел Лисицын/РИА Новости

В 2025 учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения РФ.

По данным ведомства, соответствующие рекомендации были переданы всем субъектам страны. В публикации говорится, что церемония торжественных выпускных будет сопровождаться поднятием флага России и исполнением гимна страны. Помимо этого, на церемониях будут чествовать представителей многодетных семей, а также пройдут выступления родителей.

В Минпросвещения регионы призвали обеспечить доступность помещений для обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья.

Глава ведомства Сергей Кравцов пожелал выпускникам школ запоминающихся последних звонков и выпускных, а также успехов в обучении по выбранным направлениям.

До этого сообщалось, что Минпросвещения РФ планирует ввести штатное расписание в школах для снижения нагрузки как на учителей, так и на учеников. По словам Кравцова, в России вводится единое планирование по всем школьным предметам. Он пояснил, что штатное расписание должно позволить четко понимать, сколько уроков педагог провел и для какого количества школьников.

Ранее Минобрнауки подготовило проект новой системы образования в вузах.

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