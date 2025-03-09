В Австралии сотни тысяч человек остались без электричества из-за циклона

Reuters: в Австралии свыше 300 тысяч человек остались без света из-за циклона

В Австралии более 300 тысяч человек остались без электроснабжения из-за тропического циклона «Альфред». Об этом пишет Reuters.

«Около 316 540 человек остались без электричества на юго-востоке Квинсленда. Наиболее пострадавшим оказался город Голд-Кост, где из-за шторма без электроснабжения остались более 112 тысяч человек», — говорится в публикации.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз сообщил, что ситуация в Квинсленде и северной части Нового Южного Уэльса «остается очень серьезной из-за внезапных наводнений и сильных ветров».

«Ожидается, что сильные ливни, разрушительные порывы ветра и прибрежные прибои продолжатся в ближайшие дни», — добавил он.

В январе директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов отмечал, что изменение климата уже повысило среднюю температуру воздуха на планете на 1,5°C, а в Арктике — на 3,5°C. По его словам, миллионы людей в ближайшие десятилетия из-за этого могут стать климатическими беженцами.

Ранее ученые выяснили, что Земля вступает в новую климатическую эру.