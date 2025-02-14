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Житель Смоленска обвинил криптобиржу Bybit в манипуляциях с курсом

Житель Смоленска обратился в полицию, потеряв 33,5 миллиона рублей на Bybit
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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Житель Смоленска потерял 33,5 млн рублей из-за предположительно искусственной волатильности курса на криптобирже Bybit, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, мужчина обратился в полицию и заявил, что площадка искусственно влияла на курс. Он уточнил, что около года торговал на криптобирже. Мужчина неоднократно обращался к представителям площадки, но ответа так и не получил. Биржа также не компенсировала ему убытки.

«По мнению заявителя, ценовые движения были искусственно созданы площадкой. Из-за чего ... он потерял 33,5 миллиона рублей», — поделился собеседник агентства.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что листинг токена HMSTR, связанного с игрой Hamster Kombat, вызвал значительный рост интереса к криптовалютам среди россиян. Интернет-трафик на крупнейшие криптоплощадки в сентябре 2024 года увеличился более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее криптовалюта Трампа резко повысилась в цене.

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