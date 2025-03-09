В Петербурге по горячим следам поймали похитивших подростка ради 300 тыс. рублей

В Санкт-Петербурге полицейским удалось по горячим следам задержать похитителей 16-летнего подростка. Об этом в своем Telegram-канале рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, вечером 6 марта 18-летний местный житель и 29-летний приезжий из Коми насильно посадили в свой автомобиль несовершеннолетнего и в течение нескольких часов возили его по городу. При этом они угрожали расправиться с ним и требовали 300 тыс. руб. в счет несуществующего долга. Подросток по телефону рассказал об всем отцу, после чего тот перечислил на карту сына требуемую сумму. Похитители частично обналичили ее в банкомате, а остальное перевели себе в виде криптовалютной транзакции через бот в Telegram.

Согласно публикации, в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ («Похищение человека»).

В начале марта в Египте по обвинению в похищении человека задержали россиянина с поддельными документами. Предварительно, в ноябре 2023 года в Хасавюрте он вместе с сообщником под угрозой применения огнестрельного оружия и причинения вреда здоровью похитил директора одной из коммерческих организаций. Злоумышленники избили бизнесмена, добились от него выкупа в размере 30 млн руб., затем отпустили на свободу, а сами скрылись.

Ранее в Петербурге женщина подкинула дочь незнакомцу в подъезд.