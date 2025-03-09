Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге по горячим следам поймали похитивших подростка ради 300 тыс. рублей

В Петербурге полиция оперативно задержала похитителей 16-летнего подростка
close
Global Look Press

В Санкт-Петербурге полицейским удалось по горячим следам задержать похитителей 16-летнего подростка. Об этом в своем Telegram-канале рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, вечером 6 марта 18-летний местный житель и 29-летний приезжий из Коми насильно посадили в свой автомобиль несовершеннолетнего и в течение нескольких часов возили его по городу. При этом они угрожали расправиться с ним и требовали 300 тыс. руб. в счет несуществующего долга. Подросток по телефону рассказал об всем отцу, после чего тот перечислил на карту сына требуемую сумму. Похитители частично обналичили ее в банкомате, а остальное перевели себе в виде криптовалютной транзакции через бот в Telegram.

Согласно публикации, в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ («Похищение человека»).

В начале марта в Египте по обвинению в похищении человека задержали россиянина с поддельными документами. Предварительно, в ноябре 2023 года в Хасавюрте он вместе с сообщником под угрозой применения огнестрельного оружия и причинения вреда здоровью похитил директора одной из коммерческих организаций. Злоумышленники избили бизнесмена, добились от него выкупа в размере 30 млн руб., затем отпустили на свободу, а сами скрылись.

Ранее в Петербурге женщина подкинула дочь незнакомцу в подъезд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами