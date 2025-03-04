В Петербурге женщина подкинула дочь незнакомцу в подъезд, потому что устала ее воспитывать

В Петербурге мужчина нашел около своей квартиры коляску с маленьким ребенком. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на 5-й линии Васильевского острова. По данным издания, 20-летняя мать попросила двоих 16-летних знакомых оставить ее девятимесячную дочь в подъезде дома.

В беседе с правоохранителями девушка заявила, что больше не хотела заниматься воспитанием ребенка, поэтому попросила подростков оставить его в подъезде.

В результате девочку оставили около квартиры жителя Васильевского острова, он обратился в полицию. На данный момент младенец находится в психоневрологическом доме ребенка. Подростков и девушку тем временем задержали.

Известно, что мать состоит на учете. Девушку уже привлекали к ответственности за то, что она не исполняла родительские обязанности должным образом. В отношении родительницы возбудили уголовное дело об оставлении в опасности.

Один из юношей находился в федеральном розыске из-за того, что покинул спецучреждение.

Ранее в Ленобласти мать подкинула годовалую дочь в подъезд биологическому отцу.