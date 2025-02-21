Бежавшая от ЛГБТ в Россию из США семья Хэер заявила о краже у них 5 млн рублей

Бежавшие от ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) супруги Лео и Шантель Хэер из США лишились миллионов рублей и застряли в городе Иванове без собственного жилья. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал российский правозащитник Анатолий Коровин, который помогает паре.

Как американцы рассказали правозащитнику, все их доллары и биткойны обманом выманил мошенник из подмосковного города Домодедово.

Общественник пояснил, что его доверители — пара христиан-баптистов с тремя детьми, они приняли решение приехать в Россию еще в декабре 2023 года. Супружеская пара надеялась, что здесь они смогут найти убежище от ЛГБТ. При переезде супруги продали все нажитое в Штатах имущество, часть суммы перевели в биткойны, а оставшуюся оставили в долларах и привезли с собой.

Свои сбережения супруги Хэер решили вверить сыну пастора местной баптистской церкви Виталия В., у которого они поселились в подмосковном Домодедово.

«Сын приютившего их человека предложил американцам вложить деньги в свой инвестиционный бизнес. Взамен обещал выплачивать доход в 28%», — добавил Коровин.

По словам представителя семьи Хэер, семье было предложено составить расписку, при этом документ был написан на русском языке (которого супружеская пара не знает) и от руки, что не вызвало у четы подозрений.

В результате семья Хэер прождала около года и потом все-таки решила обратиться с материальной претензией. Когда Лео написал заявление в полицию, то «инвестор» выплатил 610 тысяч рублей. Коровин подчеркнул, что это типичное для инвестиционных мошенников поведение, поскольку так аферисты могут объяснять годами полиции, что выплачивают проценты, но постепенно. Общественник подчеркнул, что по этому делу правоохранительные органы проводят проверку, американская семья съехала от пастора.

До этого итальянский журналист Анджело Джулиано обратился за получением российского гражданства. Он заявил, что «потрясен тем, что ЛГБТ культ захватил церемонию» открытия Олимпийских игр в Париже, «превратив ее в клоунаду, в декадентское мероприятие» и поглумившись над христианством.

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