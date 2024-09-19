В Киеве неизвестные сожгли несколько машин украинских военных. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Ночью в Киеве сожгли очередные машины, принадлежащие военным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Минского массива. На фотографиях, опубликованных изданием, запечатлены сгоревшие автомобили, на которых видны опознавательные знаки украинской армии.

4 сентября издание «Страна.ua» также сообщало, что злоумышленники сожгли внедорожник военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове.

С начала года на Украине были задержаны более 70 человек по подозрению в поджогах автомобилей военных ВСУ. Таким образом население страны выражает протест против насильственной мобилизации.

До этого главком ВСУ Александр Сырский признал, что украинские солдаты отправляются на поле боя, не получив должной подготовки. Он заявил, что ситуация на фронте требует как можно скорее отправлять военнослужащих на фронт.

Ранее жителей Украины предупредили о возможной мобилизации «ограниченно годных» граждан.