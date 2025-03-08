В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие. Он отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове.

«Следите за дальнейшими оповещениями от Правительства области или от МЧС России», — добавил Гусев.

В субботу, 8 марта, в Воронежской области уже объявляли ракетную опасность. По словам губернатора, дежурными силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в одном из районов региона были уничтожены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов. Ракетная опасность была введена в регионе в 13:02 по московскому времени, она действовала почти 1,5 часа.

Ранее российские военные построили в зоне СВО защищенный от дронов логистический коридор.