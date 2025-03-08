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В Воронежской области отменили ракетную опасность

Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
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Таисия Лисковец/РИА Новости

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов Воронежской области были уничтожены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов», — заявил он.

По словам Гусева, согласно предварительным данным, на данный момент пострадавших и разрушений в результате атаки не зафиксировано.

Ракетная опасность была введена в регионе в 13:02 по московскому времени, повышенная готовность в Воронежской области действовала почти 1,5 часа.

До этого Telegram-канал Baza писал, что беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в поселке Опыт Подгоренского района. В момент прилета БПЛА в здании находились женщина и мужчина пенсионного возраста. Никто из них не пострадал.

8 марта на территории Крыма объявили авиационную опасность. Днем ранее на Крымском мосту перекрывали движение автомобилей. Находящихся на мосту призвали сохранять спокойствие и придерживаться указаний сотрудников транспортной безопасности.

Ранее российские военные построили в зоне СВО защищенный от дронов логистический коридор.

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