В Нижегородской области обокрали эпилептика во время приступа

Житель Нижегородской области украл телефон у эпилептика во время приступа

Злоумышленник украл телефон у мужчины, страдающего эпилепсией, во время приступа на вокзале станции Гороховец в Нижегородской области. Правонарушителя удалось задержать по горячим следам, сообщает пресс-служба транспортной полиции Приволжского федерального округа.

28-летний нижегородец воспользовался бессознательным состоянием мужчины, с которым произошел эпилептический припадок, и под видом оказания помощи украл у потерпевшего мобильный телефон, который лежал во внутреннем кармане куртки.

Полицейские оперативно задержали злоумышленника, изъяли телефон и вернули законному владельцу. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по факту кражи (п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Суд отправил обвиняемого под арест. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Накануне сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя Саратовской области, подозреваемого в дерзком ограблении ювелирного магазина. Злоумышленник в ночное время кирпичом разбил витрину ювелирного магазина, похитил драгоценности на полтора миллиона рублей и скрылся. Грабителя удалось задержать в Саранске, им оказался 24-летний нигде не работающий житель Саратовской области. Мужчина признался, что приехал в Ульяновск, чтобы совершить преступление.

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