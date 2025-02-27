Турист выронил наркотики на глазах у таможенников в аэропорту

В аэропорту Пхукета британец выронил пакет с кокаином на глазах у таможенников

Британский гражданин выронил пакет с наркотиками в аэропорту Таиланда на глазах у таможенников. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Марк Патрик Уортон летел из Шанхая в Пхукет в Таиланде. По прилету таможенники отвели его в сторону, но он устроил истерику. Мужчина начал кричать и кататься по полу, и в этот момент у него из кармана выпал пакет с кокаином.

Несмотря на это, 42-летний британец продолжил пинать ногами в воздухе и кричать, предположительно, пытаясь отвлечь сотрудников аэропорта. Однако у него ничего не вышло.

Тайские полицейские арестовали его и заключили под стражу, изъяв при этом разорванный пакет, в котором находилось 4,11 грамма наркотика.

В Таиланде за хранение кокаина предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 20 лет до пожизненного.

В январе в Макао задержали 68-летнего пенсионера из России, который вез 5 кг героина на $7 млн в упаковках из-под кофе и печенья. Ему грозит от 30 лет до пожизненного срока.

Ранее сообщалось, что девушка согласилась провезти в багаже 20 кг наркотиков за бесплатный перелет.