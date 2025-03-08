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В Челябинске ребенка на глазах прохожих пырнули ножом во время драки

В Челябинске во время драки школьников ребенка ранили ножом

В Челябинске произошла драка между школьниками 7–11 лет, в ходе которой одного из несовершеннолетних пырнули ножом. Видео инцидента разместил Telegram-канал «Челябинск с огоньком».

По словам очевидцев, ребенок в красной куртке был ранен, а «самого маленького» пнули в спину. Один из детей просил прохожих вызвать полицию, но все проходили мимо.

В региональном управлении МВД обратили внимание на инцидент и устанавливают личности участников драки. Полицейские сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения и просят рассказать о произошедшем очевидцев.

13 февраля Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что три 13-летних учащихся надругались над сверстником в туалете престижной школы Санкт-Петербурга. Шестиклассник зашел в туалет, за ним последовали трое одноклассников, которые заперли дверь. Там они надругались над ребенком и сняли все произошедшее на видео, а затем рассказали об этом другим школьникам, распространив кадры. Позже отец пострадавшего мальчика обратился за помощью в правоохранительные органы. Они начали проверку по статье о насильственных действиях сексуального характера, однако ответственность по ней наступает лишь с 14 лет.

Ранее воронежец избил игравших в мяч детей, потому что они ему мешали.

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