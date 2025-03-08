Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Канадец стал рекордсменом по поеданию «самых острых перцев в мире»

Канадский блогер съел 25 самых острых перцев за 5 минут и стал рекордсменом
close
mikejackeatsheat/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Канадец съел 25 жгучих перцев менее чем за 5 минут и стал рекордсменом, сообщает портал Guinness World Record.

Майк Джек, чемпион по скоростному поеданию перца и владелец YouTube-канала Mike Jack Eats Heat, решил в очередной раз попасть в книгу рекордов. В качестве «снаряда» он выбрал перец, в 2013 году признанный самым острым в мире.

Перед попыткой все 25 плодов были взвешены, и, убедившись, что каждый из них весит не менее пяти граммов, 42-летний блогер приступил к поеданию перца. Он справился за 4 минуты 36,26 секунды, но часто был вынужден зажимать рот кулаком, чтобы не выплюнуть перец.

«Просто чтобы вы знали, средний человек укусит один из этих перцев, а потом не захочет откусить второй», — заявил рекордсмен.

Он признал, что не решился бы на это, если бы ранее не побил рекорд по самому быстрому поеданию 100 перцев чили сорта Naga Jolokia.

Ранее в Иране женщина сдвинула с места 18-тонный самолет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами