Канадец стал рекордсменом по поеданию «самых острых перцев в мире»

Канадец съел 25 жгучих перцев менее чем за 5 минут и стал рекордсменом, сообщает портал Guinness World Record.

Майк Джек, чемпион по скоростному поеданию перца и владелец YouTube-канала Mike Jack Eats Heat, решил в очередной раз попасть в книгу рекордов. В качестве «снаряда» он выбрал перец, в 2013 году признанный самым острым в мире.

Перед попыткой все 25 плодов были взвешены, и, убедившись, что каждый из них весит не менее пяти граммов, 42-летний блогер приступил к поеданию перца. Он справился за 4 минуты 36,26 секунды, но часто был вынужден зажимать рот кулаком, чтобы не выплюнуть перец.

«Просто чтобы вы знали, средний человек укусит один из этих перцев, а потом не захочет откусить второй», — заявил рекордсмен.

Он признал, что не решился бы на это, если бы ранее не побил рекорд по самому быстрому поеданию 100 перцев чили сорта Naga Jolokia.

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