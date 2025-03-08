Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бригада скорой передумала госпитализировать пациентку и бросила ее в подъезде

В Ташкенте медики бросили 72-летнюю женщину в подъезде, отказав в госпитализации
close
Telegram-канал «OPER UZ»

В Ташкенте пенсионерку, нуждавшуюся в медицинской помощи, бросили в подъезде. Об этом сообщает Uznews.uz.

Инцидент произошел 6 марта, в тот день 72-летняя женщина, не имеющая постоянного места жительства, неоднократно обращалась в скорую помощь. На ее имя было зарегистрировано четыре вызова, сделанных с 10:00 до 20:00. В каждом из случаев скорую ей вызывали другие люди, включая сотрудников правоохранительных органов.

На место выехала бригада медиков, которая в течение четырех часов возила пациентку по разным больницам, которые отказали ей в госпитализации. В конце концов пенсионерку оставили в подъезде, заявив, что «ее все равно никто не примет». После вмешательства стражей порядка женщину снова доставили в городскую больницу, где выявили у нее гнойную рану молочной железы. Сейчас пострадавшая проходит плановое лечение.

Ранее дежурный врач скролил ролики в телефоне, пока пожилая пациентка лежала рядом с приступом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами