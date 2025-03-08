Бригада скорой передумала госпитализировать пациентку и бросила ее в подъезде

В Ташкенте пенсионерку, нуждавшуюся в медицинской помощи, бросили в подъезде. Об этом сообщает Uznews.uz.

Инцидент произошел 6 марта, в тот день 72-летняя женщина, не имеющая постоянного места жительства, неоднократно обращалась в скорую помощь. На ее имя было зарегистрировано четыре вызова, сделанных с 10:00 до 20:00. В каждом из случаев скорую ей вызывали другие люди, включая сотрудников правоохранительных органов.

На место выехала бригада медиков, которая в течение четырех часов возила пациентку по разным больницам, которые отказали ей в госпитализации. В конце концов пенсионерку оставили в подъезде, заявив, что «ее все равно никто не примет». После вмешательства стражей порядка женщину снова доставили в городскую больницу, где выявили у нее гнойную рану молочной железы. Сейчас пострадавшая проходит плановое лечение.

Ранее дежурный врач скролил ролики в телефоне, пока пожилая пациентка лежала рядом с приступом.