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Дежурный врач скролил ролики в телефоне, пока пожилая пациентка лежала рядом с приступом

В Индии врач не помог пациентке с сердечными приступом и смотрел ролики в сети
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Mainpuri News

В Индии врача больницы города Майнпури обвинили в халатности после того, как он якобы проигнорировал критическое состояние пациентки с сердечным приступом. Об этом сообщает The Times of India.

По информации издания, дежурный врач медицинского учреждения попросил медсестер заняться 60-летней женщиной с сердечным приступом, пока сам в это время, по утверждению родственников пациентки, смотрел видео в интернете. За 15 минут, что доктор был увлечен своими делами, сидя в паре метров от пациентки, ее состояние ухудшилось, и спасти женщину не удалось.

Сын пожилой индианки отметил, что неоднократно просил доктора помочь его матери, но тот якобы игнорировал его слова.

«Когда мы с братьями привезли мать в больницу, она уже была в тяжелом состоянии. Мы положили ее на кушетку. Врач сидел за столом и был занят своим телефоном. Он дал распоряжения фармацевту и медсестре, которые принялись помогать матери. Он общался с моей матерью так, как будто у нее был кашель или легкая простуда», — рассказал сын пожилой пациентки.

В итоге дежурный врач подошел к пенсионерке только тогда, когда у нее изо рта пошла кровь.

В больнице отметили, что уже проводят внутреннее расследование по факту случившегося.

Ранее в Индии женщина заглотила мобильный телефон родственника и не выжила.

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