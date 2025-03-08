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Telegram заблокировали в Чечне и Дагестане

Власти Дагестана и Чечни решили заблокировать Telegram на территориях регионов
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Sergei Elagin/Shutterstock/FOTODOM

Telegram заблокировали в Чечне и Дагестане ради информационной безопасности. Об этом заявил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов, пишет РБК.

По его словам, решение о блокировке в республиках приняли на федеральном уровне после беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года. Тогда, предположительно, сервисом пользовались участники беспорядков.

Гамзатов отметил, что в дальнейшем мессенджер могут разблокировать, если «исчезнут угрозы».

До этого газета «Известия» сообщала, что в мессенджере Telegram в прошлом году резко возросло количество предложений о продаже поддельных водительских прав. Так, в 2024 году Роскомнадзор на основании решений судов и требований Генеральной прокуратуры почти в два раза увеличил число блокировок Telegram-каналов с предложением купить поддельные документы, в том числе права. Был ограничен доступ к 268 подобным каналам.

Ранее в Дагестане отчитались о блокировке фейков и экстремистских каналов.

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