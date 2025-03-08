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Умер известный советский композитор

Ушел из жизни советский композитор Банщиков
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Союз композиторов Санкт-Петербурга

Заслуженный деятель искусств РСФСР и композитор Геннадий Банщиков скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил союз композиторов Санкт-Петербурга на своей странице «ВКонтакте».

Музыкант умер 7 марта после продолжительной болезни. Союз композиторов выразил искренние соболезнования родным и близким Банщикова, а также пообещал позже разместить информацию о дате и месте прощания.

Банщиков родился 9 ноября 1943 года. За свою карьеру он написал множество музыкальных сочинений, которые звучат более чем в 20 художественных, короткометражных и анимационных фильмах. В 1991 году ему присвоили звание деятеля искусств РФ, а в 2004 году композитора наградили Орденом Дружбы.

1 марта ушел из жизни в возрасте 67 лет композитор Юрий Мартынов. Он был автором песен Людмилы Зыкиной, Александра Серова, Николая Караченцова, Азизы, Филиппа Киркорова и других. Мартынов — младший брат советского певца Евгения Мартынова, который скончался в 1990 году.

Ранее скончался композитор и профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах.

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